Kütahya'da valizler dolusu uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı

O.M’nin bulunduğu araçta arama yapan ekipler, araçtaki valizler içerisinde 28 bin 168 sentetik ecza ve 5 bin 138 uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, çevreyolundaki polis kontrol noktasında bir aracı durdurdu.

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