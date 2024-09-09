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        Kütahya'da valizler dolusu uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kütahya'da aracında yüklü miktarda uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 14:48 Güncelleme: 09.09.2024 - 14:48
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        Kütahya'da valizler dolusu uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Kütahya’da aracında yüklü miktarda uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, çevreyolundaki polis kontrol noktasında bir aracı durdurdu.

        O.M’nin bulunduğu araçta arama yapan ekipler, araçtaki valizler içerisinde 28 bin 168 sentetik ecza ve 5 bin 138 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan O.M, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kentte, uyuşturucu operasyonlarında ocak ayından bu yana uyuşturucu ticareti suçu kapsamında 133 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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