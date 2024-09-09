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        Kütahya'daki kazada ağır yaralanan kadın hastanede öldü

        Kütahya'da, yolun karşısına çeşmeye çalışırken özel halk otobüsünün çarptığı Melahat Karaağaç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 16:55 Güncelleme: 09.09.2024 - 16:55
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        Kütahya'daki kazada ağır yaralanan kadın hastanede öldü
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        Kütahya'da, yolun karşısına çeşmeye çalışırken özel halk otobüsünün çarptığı Melahat Karaağaç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Karaağaç’a, yaklaşık 2 ay önce Atatürk Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada özel halk otobüsü çarptı.

        Kazada ağır yaralanan 44 yaşındaki Karaağaç, Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaklaşık iki ay tedavisi süren 3 çocuk annesi Karaağaç, hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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