Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 10:26 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya’da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi ile suça karışanların yakalanması amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında, Hacıazizler Mahallesi'nde bir aracı durdurup aradı.

        Aramada 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Simav ilçesine bağlı Akdağ Beldesi'nde ise uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma çerçevesinde R.T. ve T.Y'nin ev ve araçlarında arama yapıldı. Aramada 4 kilo 900 gram kubar esrar elde edildi.

        Gözaltına alınıp adliyeye götürülen her iki şüphelinin de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        Cinayet zanlısı polise ateş açtı!
        Cinayet zanlısı polise ateş açtı!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        Trump-Harris düellosundan öne çıkanlar
        Trump-Harris düellosundan öne çıkanlar
        Meteoroloji saat verdi! 3 bölgeye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 3 bölgeye dikkat!
        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        'Deha'daki karakterini anlattı
        'Deha'daki karakterini anlattı

        Benzer Haberler

        Kütahya'daki kazada ağır yaralanan kadın hastanede öldü
        Kütahya'daki kazada ağır yaralanan kadın hastanede öldü
        Kütahya'da valizler dolusu uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da valizler dolusu uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Otomobilinde 33 bin 306 adet uyuşturucu hap ile yakalandı
        Otomobilinde 33 bin 306 adet uyuşturucu hap ile yakalandı
        Kütahya'da orman yangını (2) 
        Kütahya'da orman yangını (2) 
        Kütahya'da orman yangını
        Kütahya'da orman yangını
        Kütahya'da marketten içki çaldıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı
        Kütahya'da marketten içki çaldıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı