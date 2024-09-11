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        Kadın girişimciler Tavşanlı Höyük'te kazı deneyimi yaşadı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir grup kadın girişimci, geçmişi 8 bin yıl öncesine uzanan ve havadan çekimlerinde kalp şeklinde görülen Tavşanlı Höyük'teki kazıya katılarak bölge arkeolojisi hakkında bilgiler aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 11:21 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:34
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        Kadın girişimciler Tavşanlı Höyük'te kazı deneyimi yaşadı
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir grup kadın girişimci, geçmişi 8 bin yıl öncesine uzanan ve havadan çekimlerinde kalp şeklinde görülen Tavşanlı Höyük'teki kazıya katılarak bölge arkeolojisi hakkında bilgiler aldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi işbirliğinde yaklaşık 50 hektar alanda 2021'de başlatılan "Cumhurbaşkanı kararlı kazı" statüsündeki çalışma, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Fidan başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.

        Daha önce 3 bin 300 yıllık mühür ve Miken kılıçlarını anımsatan hançer, 4 bin 200 yıl öncesine tarihlenen tabakada fındık kalıntıları ve mermer idoller, 3 bin 700 yıl önce ölen iki insana ait olan ve birinde yanarak korunmuş deri ve beyin kalıntılarının bulunduğu iskeletler, 3 bin 750 yıllık silindir şeklinde mührün gün ışığına çıkarıldığı Tavşanlı Höyük kazısında zaman zaman ziyaretçiler ağırlanıyor.

        MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe ve Meclis Başkanı İlhami Aydın ile kazı alanına gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tavşanlı Kadın Girişimciler Kurulu üyesi yaklaşık 30 kişi, Prof. Dr. Fidan eşliğinde bir günlük kazı etkinliğine katıldı. Fidan tarafından bölge arkeolojisi hakkında bilgilendirilen girişimciler, kazı deneyimi yaşadı.

        Milletvekili Erbaş, gazetecilere, kadın girişimcilerin gönüllü olarak kazı çalışmalarına katkı koymak için bu alanda buluştuğunu söyledi.

        Bir şehrin gelişmişliğinin, tarihi ve geçmişle bağının üzerine kurulması gerektiğini belirten Erbaş, "8 bin yıllık bir kültürün üzerindeyiz. Buradan çıkacak her obje, her eser belki de dünya tarihini değiştirecek." dedi.

        TOBB Tavşanlı Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Şule Arslan Ozan ise geçmişin derin izlerini yakından takip edebilmek için toplandıklarını ifade etti.

        Höyüğün Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasına katkı sağlamayı da amaçladıklarını dile getiren Ozan, şöyle konuştu:

        "TOBB Kadın Girişimciler Kurulunda bu gönüllülük esasına dayalı çalışmanın projeye dönüştürülmesini istiyoruz. Şu andaki proje Gençlik ve Spor Bakanlığının gönüllülük projesi altında yürütülüyor. Biz de kadın girişimciler olarak buna destek vermekten gerçekten mutlu ve gururluyuz. Çünkü gönüllü olmak sadece bir görevi yerine getirmek değil, aynı zamanda tarihte de bir iz bırakmak. Biz kadın girişimciler, bu çalışmamızla tarihte bir iz bırakacağımıza inanıyoruz."

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