Kütahya'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Kütahya'da, çantasında kahve biber karışımıyla gizlediği 210 gram kokain ele geçirilen otobüs yolcusu tutuklandı.
Kütahya'da, çantasında kahve biber karışımıyla gizlediği 210 gram kokain ele geçirilen otobüs yolcusu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, şehirler arası ulaşımı sağlayan yolcu otobüsünü şüphe üzerine çevre yolunda durdurdu.
Ekipler, otobüste yaptıkları kontrollerde, N.F. isimli yolcunun çantasında, etrafı kahve ve biber karışımı maddeyle sarılı halde, 210 gram kokain ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kentte, uyuşturucu operasyonlarında ocak ayından bu yana uyuşturucu ticareti suçu kapsamında 134 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
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