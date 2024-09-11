Kütahya'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Ekipler, otobüste yaptıkları kontrollerde, N.F. isimli yolcunun çantasında, etrafı kahve ve biber karışımı maddeyle sarılı halde, 210 gram kokain ele geçirdi.

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