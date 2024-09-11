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        Kütahya'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kütahya'da, çantasında kahve biber karışımıyla gizlediği 210 gram kokain ele geçirilen otobüs yolcusu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 11:50 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:57
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        Kütahya'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Kütahya'da, çantasında kahve biber karışımıyla gizlediği 210 gram kokain ele geçirilen otobüs yolcusu tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, şehirler arası ulaşımı sağlayan yolcu otobüsünü şüphe üzerine çevre yolunda durdurdu.

        Ekipler, otobüste yaptıkları kontrollerde, N.F. isimli yolcunun çantasında, etrafı kahve ve biber karışımı maddeyle sarılı halde, 210 gram kokain ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Kentte, uyuşturucu operasyonlarında ocak ayından bu yana uyuşturucu ticareti suçu kapsamında 134 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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