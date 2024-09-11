Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da alkollüyken araç kullanan 5 sürücünün ehliyetlerine el konuldu

        Kütahya'da, alkollüyken olarak araç kullanan 5 sürücüye toplam 36 bin 966 lira ceza uyguladı, ehliyetlerine geçici olarak el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 14:26 Güncelleme: 11.09.2024 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da alkollüyken araç kullanan 5 sürücünün ehliyetlerine el konuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya’da, alkollüyken olarak araç kullanan 5 sürücüye toplam 36 bin 966 lira ceza uyguladı, ehliyetlerine geçici olarak el konuldu.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri, il genelinde eş zamanlı olarak, alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı kazaları önlemek ve trafikte diğer yol kullanıcılarının huzur ve güven içerisinde seyahatlerini sağlamak amacıyla alkol denetimi yaptı.

        Teknik cihazlarla 855 sürücünün ölçümünü gerçekleştiren ekipler, yasal sınırların üzerinde alkol alan 5 sürücünün ehliyetlerine 6 aylığına el konuldu, 36 bin 966 lira trafik idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        "Senetli satışlar geri döndü"
        "Senetli satışlar geri döndü"
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Doğalgaz faturalarında yeni dönem
        Doğalgaz faturalarında yeni dönem
        M çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
        M çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek!
        Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?

        Benzer Haberler

        Kütahya'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kahve ve toz biber poşetinde 210 gram kokain ele geçirildi
        Kahve ve toz biber poşetinde 210 gram kokain ele geçirildi
        Kadın girişimciler Tavşanlı Höyük'te kazı deneyimi yaşadı
        Kadın girişimciler Tavşanlı Höyük'te kazı deneyimi yaşadı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Kütahya'daki kazada ağır yaralanan kadın hastanede öldü
        Kütahya'daki kazada ağır yaralanan kadın hastanede öldü
        Kütahya'da valizler dolusu uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da valizler dolusu uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı