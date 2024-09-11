Kütahya'da alkollüyken araç kullanan 5 sürücünün ehliyetlerine el konuldu

Kütahya’da, alkollüyken olarak araç kullanan 5 sürücüye toplam 36 bin 966 lira ceza uyguladı, ehliyetlerine geçici olarak el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri, il genelinde eş zamanlı olarak, alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı kazaları önlemek ve trafikte diğer yol kullanıcılarının huzur ve güven içerisinde seyahatlerini sağlamak amacıyla alkol denetimi yaptı.

Teknik cihazlarla 855 sürücünün ölçümünü gerçekleştiren ekipler, yasal sınırların üzerinde alkol alan 5 sürücünün ehliyetlerine 6 aylığına el konuldu, 36 bin 966 lira trafik idari para cezası uygulandı.