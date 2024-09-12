Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
A.E. idaresindeki 34 FCV 357 plakalı hafif ticari araç, Domaniç-Tavşanlı kara yolu Güney köyü yol ayrımında, Mustafa T'nin (57) kullandığı motosiklete çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mustafa T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.