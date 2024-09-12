Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 16:04 Güncelleme: 12.09.2024 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        A.E. idaresindeki 34 FCV 357 plakalı hafif ticari araç, Domaniç-Tavşanlı kara yolu Güney köyü yol ayrımında, Mustafa T'nin (57) kullandığı motosiklete çarptı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Mustafa T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Hamile eşini boğmuştu! İşte akıl sağlığı raporu!
        Hamile eşini boğmuştu! İşte akıl sağlığı raporu!
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Direksiyondayken başından vuruldu! Şarampole yuvarlandı!
        Direksiyondayken başından vuruldu! Şarampole yuvarlandı!
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası katletti!
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası katletti!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini artırıyor
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini artırıyor
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"

        Benzer Haberler

        Kütahya'da hayırseverin yaptırdığı Kur'an kursu dualarla açıldı
        Kütahya'da hayırseverin yaptırdığı Kur'an kursu dualarla açıldı
        Kütahya'da telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
        Kaçak satış yaptığı için ceza kesilince kamyonla yolu kapattı
        Kaçak satış yaptığı için ceza kesilince kamyonla yolu kapattı
        Tavşanlı Höyük'teki kazı çalışmalarına kadın girişimciler de katıldı
        Tavşanlı Höyük'teki kazı çalışmalarına kadın girişimciler de katıldı
        Kütahya'da alkollüyken araç kullanan 5 sürücünün ehliyetlerine el konuldu
        Kütahya'da alkollüyken araç kullanan 5 sürücünün ehliyetlerine el konuldu
        Kütahya'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı