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        Kütahya merkezli "para aklama" operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

        Kütahya merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen paraları kripto varlıklar üzerinden akladıkları iddia edilen 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 17:34 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:55
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        Kütahya merkezli "para aklama" operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
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        Kütahya merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen paraları kripto varlıklar üzerinden akladıkları iddia edilen 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen paraları örgütlü olarak kripto varlıklar üzerinden akladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 8 ay boyunca çalışma yürüttü.

        Banka hesapları takibe alınan şüphelilerin, yasal gelirlerinin üstünde olan paraları banka hesapları üzerinden kripto para borsasına aktardıkları ve yaklaşık 1 milyar liralık işlem hacmi oluşturdukları tespit edildi.

        Ekiplerce, Kütahya, Denizli, Eskişehir, Uşak, Ankara ve Muğla'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı yapılan baskınlarda yapılan aramalarda, başkalarına ait banka kartları, başkalarına ait bilgilerin olduğu not defteri, kaynağı belirsiz 120 bin lira para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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