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        Kütahya'da 2 otobüs yolcusu uyuşturucu maddeyle yakalandı

        Kütahya'da, çantalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile uyuşturucu ham maddesi ele geçirilen otobüs yolcusu 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 11:37 Güncelleme: 14.09.2024 - 11:44
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        Kütahya'da 2 otobüs yolcusu uyuşturucu maddeyle yakalandı
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        Kütahya’da, çantalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile uyuşturucu ham maddesi ele geçirilen otobüs yolcusu 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, şehirler arası ulaşımı sağlayan yolcu otobüsünü şüphe üzerine çevre yolunda durdurdu.

        Ekipler, otobüste yaptıkları kontrollerde, H.G. ve H.D'nin çantasında, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ve uyuşturucu hap ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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