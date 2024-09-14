Kütahya'da 2 otobüs yolcusu uyuşturucu maddeyle yakalandı

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ekipler, otobüste yaptıkları kontrollerde, H.G. ve H.D'nin çantasında, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ve uyuşturucu hap ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

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