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        Kütahya'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

        Domaniç'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 12:25 Güncelleme: 16.09.2024 - 12:30
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        Kütahya'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
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        Domaniç'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Murat Kuzu (46) idaresindeki 43 YB 712 plakalı otomobil, Domaniç-Tavşanlı kara yolu Küçükköy mevkisinde karşı yönden gelen Adem Tutuk'un (36) kullandığı 40 ABG 363 plakalı otomobille çarpıştı.

        Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücülerden Murat Kuzu, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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