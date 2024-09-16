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        Kütahya'da "Siyasi hayatımızda idamlar: Menderes, Zorlu, Polatkan" paneli yapıldı

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ), "Siyasi hayatımızda idamlar: Menderes, Zorlu, Polatkan" konulu panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 19:00 Güncelleme: 16.09.2024 - 19:16
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        Kütahya'da "Siyasi hayatımızda idamlar: Menderes, Zorlu, Polatkan" paneli yapıldı
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        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ), "Siyasi hayatımızda idamlar: Menderes, Zorlu, Polatkan" konulu panel düzenlendi.

        Kütahya DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde yapılan panelin açılışında, 27 Mayıs 1960 darbesinin Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

        Adnan Menderes'in Dumlupınar Zaferi'nin kazanıldığı topraklar olan Kütahya'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne temsilcisi olarak gönderildiğini belirten Kızıltoprak, şöyle konuştu:

        "Ne yazık ki 27 Mayıs darbesini yapanlar bu ülkeye en fazla hizmet eden bir evladını bu şehirde tutuklama cüretini göstermiştir. Arkasından gerçekleşen asla aziz milletimizin tertemiz vicdanında kabul edilmeyen cezalandırmalar ve bu cezaların da en acısı olan idam cezası Kütahyalı hemşerilerimizi olduğu gibi aziz milletimizi de büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Ama demokrasi yolunda yürümeye devam ediyoruz. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için milletimiz 15 Temmuz darbe girişimine en şiddetli tepkiyi göstermiştir."

        DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Sarıkoyuncu Değerli de Adnan Menderes'in 27 Mayıs sabahı miting Eskişehir'den Kütahya'ya geldiğini hatırlattı.

        Menderes'in Kütahya'ya geldiğinde o dönemdeki Kütahya Garnizon Komutanı Albay Süleyman Demet ve yetkililerce karşılandığını anımsatan Değerli, "Daha sonra günümüzde adalet sarayı olarak kullanılan o günlerdeki hükümet binasına geçiyor. Bir süre sonra da gelen talimat üzerine gözaltına alınan Menderes, askerler eşliğinde Kütahya Tayyare Alay Komutanlığına götürülüyor. Oradan da Eskişehir'den gelen Albay Muhsin Batur tarafından Ankara'ya götürülüyor." ifadelerini kullandı.

        - "Halk balkonlardan sevgi gösterisinde bulundu"

        Kütahya halkının Adnan Menderes'e karşı, Menderes'in de Kütahya halkına çok derin sevgi ve saygısı olduğunu dile getiren Değerli, "Sıkıyönetim nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Menderes askerler arasında götürüldüğü sırada Kütahyalılar, ona evlerinin pencerelerinden ve balkonlarından sevgilerini, saygılarını, gözyaşları arasında el sallayarak göstermişlerdir." diye konuştu.

        Değerli, Menderes'in çok partili dönemdeki ilk olarak Kütahya'da başlayan siyasi hayatının 27 Mayıs 1960'ta Kütahya'da sona erdiğini belirtti.

        Gazeteci yazar İhsan Tunçoğlu ise dönemin Kütahya Garnizon Komutanı Süleyman Demet'in Menderes'e sahip çıktığını, 27 Mayıs'ta Menderes hakkında Kütahya'da kaçarken çalılıklar arasında yakalandığı şeklinde yapılan haberlerin asılsız olduğunu aktardı.

        DPÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, panelde 1876 ile 1960 yılları arasındaki siyasi idamlar hakkında bilgi verdi.

        Dönemin tanıklarından Adil Özkan, Menderes'in Kütahya'ya tevkif edilmesiyle ilgili yaşananları anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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