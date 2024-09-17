3. Maden Kurtarma Yarışması Kütahya'da başladı
Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen Maden Kurtarma Yarışması'nın üçüncüsü, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ev sahipliğinde Kütahya'daki Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde başladı.
Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen Maden Kurtarma Yarışması'nın üçüncüsü, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ev sahipliğinde Kütahya'daki Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde başladı.
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