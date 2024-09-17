Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Yılmaz'dan iş güvenliği açıklaması: Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, madencilik sektörünün Türkiye için ekonomik ve stratejik olarak kritik sektörlerden olduğunu belirterek, "Madencilikte iş güvenliği ve kurtarma faaliyetlerinin en üst düzeyde gerçekleştirilmesi, ayrıca ekiplerin her türlü doğal afete hazır olması hepimizin ortak sorumluluğu." dedi.

Anadolu Ajansı Giriş: 17.09.2024 - 11:28 Güncelleme: 17.09.2024 - 11:28 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL