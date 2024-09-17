TKİ'de iş kazaları son 20 yılda yüzde 85 azaldı

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürü Abdullah Çiftçi, yıl sonuna kadar 50 tatbikat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "TKİ bünyesinde yıllara göre iş kazalarının sayısında son 20 yılda yüzde 85 ve son 10 yılda ise yüzde 30 azalma var." dedi.

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