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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kütahya'da konuştu:

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "AK Parti istikrar içinde değişen bir partidir, istikrar içinde değişimi yakalayan bir partidir. Bir yandan belli sabiteleri, mutlaka zaman içinde değişmeyen ilkeleri olan, bir yandan da dünyanın, ülkemizin değişimlerini çok dikkatle takip eden ve bunlara da hızla cevap veren bir partidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 12:48 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:48
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kütahya'da konuştu:
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "AK Parti istikrar içinde değişen bir partidir, istikrar içinde değişimi yakalayan bir partidir. Bir yandan belli sabiteleri, mutlaka zaman içinde değişmeyen ilkeleri olan, bir yandan da dünyanın, ülkemizin değişimlerini çok dikkatle takip eden ve bunlara da hızla cevap veren bir partidir." dedi.

        Yılmaz, "Türkiye Buluşmaları" etkinliği kapsamında geldiği kentte, AK Parti Kütahya İl Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısında, milletvekilleriyle Kütahya'nın dört bir tarafına yayılarak halkın sesini dinlediklerini söyledi.

        AK Parti'nin sadece seçim zamanı sahada yer alan bir parti olmadığını belirten Yılmaz, her zaman millete kulak verdiklerini dile getirdi.

        Cevdet Yılmaz, AK Parti'nin milletin kurduğu bir parti olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Milletin değerleri bizim değerlerimizdir, sorunları bizim sorunlarımızdır. Biz de bu sorunlara çözüm üretmek için gayret eden bir kadroyuz. Bu anlamda bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanında aynı çalışmayı yapıyoruz. Bütün bunların sonuçları politikalarımıza, planlarımıza, projelerimize elbette yansıyacaktır. Diğer taraftan partimiz bir kongre sürecine girmiş durumda. Bir değişim sürecine girmiş durumda. Yine bunun altını özellikle çizmek istiyorum. AK Parti istikrar içinde değişen bir partidir, istikrar içinde değişimi yakalayan bir partidir. Bir yandan belli sabiteleri, mutlaka zaman içinde değişmeyen ilkeleri olan, bir yandan da dünyanın, ülkemizin değişimlerini çok dikkatle takip eden ve bunlara da hızla cevap veren bir partidir. Bunun altını da özellikle çizmek istiyorum. Kongre sürecimiz de bunun bir fırsatıdır. Kongre sürecinde yine yenilenerek tazelenerek ama hafızamızı da sürekliliğimizi de koruyarak geleceğe yürüyeceğiz."

        Delege seçimlerinin başladığını anımsatan Yılmaz, Türkiye Buluşmaları'nın kongre süreci içinde önemli bir zemin teşkil ettiğini aktardı.

        - "Adnan Menderes'i ve yol arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum"

        Yılmaz, Kütahya'nın farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim bir kent olduğunu anlatarak, "Kütahya, tarihimizde çok partili demokrasiye geçerken rahmetli Adnan Menderes'in Başbakanlığına giden yolu açan bir ilimiz. Kütahya milletvekili. Dolayısıyla bu da Kütahya'nın tarihinde ayrı bir onur, şeref sayfası. Bunun da üzerinde durmak istiyorum. Bugün 17 Eylül. Rahmetli Menderes'in ve arkadaşlarının idam edilişinin 63. yılı. Bu vesileyle Adnan Menderes'i ve yol arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum. Özellikle Kütahya'da bu anmanın çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        Bu akşam AK Parti Kütahya İl Başkanlığınca düzenlenecek Adnan Menderes'i anma programına da katılacağını belirten Yılmaz, "Bu aşamada şunu ifade etmek isterim. Adnan Menderes'i, Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Hasan Polatkan'ı anarken, bıraktıkları mirası gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuzu da hatırlatmak isterim. İnşallah bu anma programları bunlara vesile olur. Gelecek nesillere, bu siyasi tecrübeyi aktarmaya vesile olur." diye konuştu.

        Cevdet Yılmaz, gün içinde iş dünyasıyla da bir araya geleceklerinin altını çizerek, kentin ekonomisini, yatırım fırsatlarını konuşacaklarını kaydetti.

        Kütahya'nın, Türkiye'nin sanayileşme açısından en ileri illerinden biri olduğunu dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ürettiği katma değerde sanayinin payı yüzde 40'ın üzerinde. Türkiye'nin neredeyse iki katı, ortalamasına baktığınız zaman. Yine termal kaynaklarıyla turizmden termal seraya varıncaya kadar ciddi potansiyelleri var. Ayrıca madencilikte çok önemli tabii kaynaklara sahip. Bütün bunları biliyoruz. Bu çerçevede seramik ve porselen sektöründeki lider illerden biri olma konumunun altını çizmek isterim. Endüstrinin çeşitlendiği çok güçlü bir vilayetimiz. İhracatta da çok iyi bir performans gösteriyor."

        Yılmaz, Kütahya'nın refahının artması için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Bütün coğrafyalarımızla farklılıklarımızla biriz, beraberiz ve güçlü bir millet olarak geleceğe yürüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı 85 milyon hep birlikte inşa ediyoruz. Bunu bozmaya çalışanlara, birliğimize, beraberliğimize kastetmeye çalışanlara da hiçbir zaman fırsat vermeyeceğimizi Kütahya'dan bir kez daha güçlü bir şekilde ifade etmek istiyorum. Milletimiz geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de rotamızı çizmeye devam edecektir. Siyasetimizi belirlemeye devam edecektir. Kütahya, AK Parti'nin yeni dönemine de yine damgasını vuran, en büyük desteği ortaya koyan illerimizden biri olacaktır. Buna da yürekten inanıyoruz." görüşünü paylaştı.

        Bu arada Yılmaz, toplantı öncesinde Kütahya Valisi Musa Işın'ı ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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