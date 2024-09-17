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        Yıl sonunda kaza ve afet eğitimine katılan madenci sayısı 3 bini bulacak

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Bakanlık bünyesinde 11 eğitim parkuru oluşturmaya başladıklarını belirterek, "Bu yıl sonunda 3 bine yakın madenci arkadaşımız eğitimlerini tamamlamış ve herhangi bir kaza-afet durumunda tam donanımlı olarak müdahaleye hazır halde olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 13:13 Güncelleme: 17.09.2024 - 13:25
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        Yıl sonunda kaza ve afet eğitimine katılan madenci sayısı 3 bini bulacak
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Bakanlık bünyesinde 11 eğitim parkuru oluşturmaya başladıklarını belirterek, "Bu yıl sonunda 3 bine yakın madenci arkadaşımız eğitimlerini tamamlamış ve herhangi bir kaza-afet durumunda tam donanımlı olarak müdahaleye hazır halde olacak." dedi.

        Tancan, Anadolu Ajansının

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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