Yıl sonunda kaza ve afet eğitimine katılan madenci sayısı 3 bini bulacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Bakanlık bünyesinde 11 eğitim parkuru oluşturmaya başladıklarını belirterek, "Bu yıl sonunda 3 bine yakın madenci arkadaşımız eğitimlerini tamamlamış ve herhangi bir kaza-afet durumunda tam donanımlı olarak müdahaleye hazır halde olacak." dedi.

Anadolu Ajansı Giriş: 17.09.2024 - 13:13 Güncelleme: 17.09.2024 - 13:25 facebook

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