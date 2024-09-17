Yıl sonunda kaza ve afet eğitimine katılan madenci sayısı 3 bini bulacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Bakanlık bünyesinde 11 eğitim parkuru oluşturmaya başladıklarını belirterek, "Bu yıl sonunda 3 bine yakın madenci arkadaşımız eğitimlerini tamamlamış ve herhangi bir kaza-afet durumunda tam donanımlı olarak müdahaleye hazır halde olacak." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Bakanlık bünyesinde 11 eğitim parkuru oluşturmaya başladıklarını belirterek, "Bu yıl sonunda 3 bine yakın madenci arkadaşımız eğitimlerini tamamlamış ve herhangi bir kaza-afet durumunda tam donanımlı olarak müdahaleye hazır halde olacak." dedi.
Tancan, Anadolu Ajansının
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