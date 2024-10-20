Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, bu yılın başından beri Kütahya'da uyuşturucu ticaretinden tutuklananların sayısının 149 olduğunu, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Gözaltına alınan F.Ç, E.A, M.K.T, O.Y, S.Ö, İ.K. ve Y.G. işlemleri için emniyete götürüldü.

Yaya olarak kaçan zanlılar ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin bulunduğu bir aracı takibe aldı.

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