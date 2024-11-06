Kütahya'da masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Kütahya'da polis tarafından masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması, bu suçu işleyenlerin tespit edilip yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi amacıyla 2 ay boyunca çalışma yürüttü.

İlk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün tutuklanmasının ardından soruşturmayı genişleten ekipler, kentteki 3 masaj salonuna daha baskın yaptı. Bu adreslerden birinde müşteri, masaj salonu çalışanı kadına masaj yaparken yakalandı. Fuhuş iddiasını reddeden müşteri, çalışanın bacağı ağrıdığı için masaj yaptığını öne sürdü.