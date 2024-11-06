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        Kütahya'da masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda iki şüpheli yakalandı

        Kütahya'da polis tarafından masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 13:13 Güncelleme: 06.11.2024 - 13:13
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        Kütahya'da masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda iki şüpheli yakalandı
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        Kütahya'da polis tarafından masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması, bu suçu işleyenlerin tespit edilip yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi amacıyla 2 ay boyunca çalışma yürüttü.

        İlk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün tutuklanmasının ardından soruşturmayı genişleten ekipler, kentteki 3 masaj salonuna daha baskın yaptı. Bu adreslerden birinde müşteri, masaj salonu çalışanı kadına masaj yaparken yakalandı. Fuhuş iddiasını reddeden müşteri, çalışanın bacağı ağrıdığı için masaj yaptığını öne sürdü.

        Fuhşa zorlandıkları iddia edilen biri 16 yaşında 7 kadının kurtarıldığı operasyonda, işletmeciler H.Ç. (40) ve N.K. (48), "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlamasıyla gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 3 Kasım'da, 3'ü masaj salonu 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda ele geçirilen dijital materyalin içeriğinde masaj salonunda çekilmiş müşterilere ait gizli kamera kayıtları bulunmuştu. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlılardan Erhan D. (23), Burak Ç. (22), Hami İ. (33) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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