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        Kütahya'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

        Kütahya'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Kütahya Kılıçarslan Anadolu Lisesi tarafından etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 13:16 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:21
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        Kütahya'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi
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        Kütahya'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Kütahya Kılıçarslan Anadolu Lisesi tarafından etkinlik düzenlendi.

        Hezar Dinari Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Okulun Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden Ahmet Çevir, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaparak Mehmet Akif'in hayatı hakkında bilgiler verdi.

        Protokol üyelerinin de katıldığı etkinlikte öğrenciler şiir okudu, "Bir yıldız bir hilal, ilelebet istiklal" adlı oratoryo sunuldu.

        Program, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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