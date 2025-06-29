Kütahya'da polis noktasına çakar lamba yakarak giren sürücü ve araç sahibine para cezası

Kayınpederine ait olan otomobilde çakar tertibatı bulunduğundan haberinin olmadığını iddia eden Emrah B'nin sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu. Araç ise 30 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

Sürücü Emrah B'ye ve araç sahibine, "yetkisiz çakar kullanmaktan" 138 bin 172'şer lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, araçta yaptığı incelemede ön tamponda bulunan çakar lambaların usulsüz olduğunu belirledi.

Kütahya'da usulsüz çakar lamba kullanan aracın sürücüsüne ve sahibine toplamda 276 bin 344 lira ceza kesildi.

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