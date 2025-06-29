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        Kütahya'da polis noktasına çakar lamba yakarak giren sürücü ve araç sahibine para cezası

        Kütahya'da usulsüz çakar lamba kullanan aracın sürücüsüne ve sahibine toplamda 276 bin 344 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 18:44 Güncelleme: 29.06.2025 - 18:44
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        Kütahya'da polis noktasına çakar lamba yakarak giren sürücü ve araç sahibine para cezası
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        Kütahya'da usulsüz çakar lamba kullanan aracın sürücüsüne ve sahibine toplamda 276 bin 344 lira ceza kesildi.

        Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda çakar lamba yakarak seyir halinde olan Emrah B. idaresindeki 34 RD 4431 plakalı otomobil, kent girişindeki polis uygulama noktasında durduruldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, araçta yaptığı incelemede ön tamponda bulunan çakar lambaların usulsüz olduğunu belirledi.

        Sürücü Emrah B'ye ve araç sahibine, "yetkisiz çakar kullanmaktan" 138 bin 172'şer lira idari para cezası uygulandı.

        Kayınpederine ait olan otomobilde çakar tertibatı bulunduğundan haberinin olmadığını iddia eden Emrah B'nin sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu. Araç ise 30 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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