Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya Valisi Musa Işın'dan "imitasyon altın" satışının yasaklanmasına ilişkin açıklama:

        Kütahya Valisi Musa Işın, kentte "imitasyon altın" satışının yasaklanmasına ilişkin, "İmitasyon altınların satışının yasaklanmasıyla vatandaşımız ve kuyumcu esnafının mağduriyetini gidermiş olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 16:29 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya Valisi Musa Işın'dan "imitasyon altın" satışının yasaklanmasına ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya Valisi Musa Işın, kentte "imitasyon altın" satışının yasaklanmasına ilişkin, "İmitasyon altınların satışının yasaklanmasıyla vatandaşımız ve kuyumcu esnafının mağduriyetini gidermiş olacağız." dedi.

        Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği yöneticilerini makamında kabul eden Işın, yaptığı açıklamada, imitasyon altınlarla artan dolandırıcılık olaylarından dolayı İl Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı rapor doğrultusunda yasaklama kararının alındığını kaydetti.

        İmitasyon altın satışının yaygınlaşmadan önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Işın, şöyle konuştu:

        "İmitasyon altınlara 'demo' ya da benzer bir ifade yazılması zorunluluğu getirdik. İmitasyon ürünlerin altınmış gibi satılmaya çalışılması son derece tehlikelidir. Bu durum kuyumcularımızı da zan altına bırakmaktadır. Burada hem vatandaşımız hem de esnafımız mağdur oluyordu. İmitasyon altınların satışının yasaklanmasıyla vatandaşımız ve kuyumcu esnafının mağduriyetini gidermiş olacağız. İnşallah bu karar Türkiye genelinde de yaygınlaşır ve mağduriyetlerin önüne geçilmiş olur."

        Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği Başkanı Ali Eğce de ülke genelindeki kuyumcuların imitasyon altın satışından dolayı mağdur olduğunu dile getirerek, Kütahya Valiliğinin "demo" ibresi bulunmayan imitasyon altınların satışının yasaklanmasına ilişkin kararı çok olumlu bulduklarını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"
        Trabzonspor'dan borç ve Uğurcan Çakır açıklaması!
        Trabzonspor'dan borç ve Uğurcan Çakır açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        Ateşkesin detayları belli oldu
        Ateşkesin detayları belli oldu

        Benzer Haberler

        Kütahya'da meme kanserinde erken tanının önemi anlatıldı
        Kütahya'da meme kanserinde erken tanının önemi anlatıldı
        Kütahya'da Gazze'ye destek açıklaması yapıldı
        Kütahya'da Gazze'ye destek açıklaması yapıldı
        Kütahya'da deprem tatbikatı yapıldı
        Kütahya'da deprem tatbikatı yapıldı
        Kütahya'da vakıf hayır şartıyla sahipsiz hayvanlara mama desteği verildi
        Kütahya'da vakıf hayır şartıyla sahipsiz hayvanlara mama desteği verildi
        Kütahya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (3)
        Kütahya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (3)
        Kütahya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
        Kütahya'da 4.9 büyüklüğünde deprem