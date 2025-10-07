Kütahya Valisi Musa Işın'dan "imitasyon altın" satışının yasaklanmasına ilişkin açıklama:

Kütahya Valisi Musa Işın, kentte "imitasyon altın" satışının yasaklanmasına ilişkin, "İmitasyon altınların satışının yasaklanmasıyla vatandaşımız ve kuyumcu esnafının mağduriyetini gidermiş olacağız." dedi.

Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği yöneticilerini makamında kabul eden Işın, yaptığı açıklamada, imitasyon altınlarla artan dolandırıcılık olaylarından dolayı İl Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı rapor doğrultusunda yasaklama kararının alındığını kaydetti.

İmitasyon altın satışının yaygınlaşmadan önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Işın, şöyle konuştu:

"İmitasyon altınlara 'demo' ya da benzer bir ifade yazılması zorunluluğu getirdik. İmitasyon ürünlerin altınmış gibi satılmaya çalışılması son derece tehlikelidir. Bu durum kuyumcularımızı da zan altına bırakmaktadır. Burada hem vatandaşımız hem de esnafımız mağdur oluyordu. İmitasyon altınların satışının yasaklanmasıyla vatandaşımız ve kuyumcu esnafının mağduriyetini gidermiş olacağız. İnşallah bu karar Türkiye genelinde de yaygınlaşır ve mağduriyetlerin önüne geçilmiş olur."