        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 12:55 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:55
        Kütahya'da ehliyetsiz sürücünün idaresindeki otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.

        T.Y. (18) yönetimindeki 35 AL 9380 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki B.K. ve kardeşi E.K'ye çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Polisin yaptığı kontrolde ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü T.Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

