Kütahya'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı
Kütahya'da ehliyetsiz sürücünün idaresindeki otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.
T.Y. (18) yönetimindeki 35 AL 9380 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki B.K. ve kardeşi E.K'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polisin yaptığı kontrolde ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü T.Y. gözaltına alındı.
