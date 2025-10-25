Kütahya'da jandarma kayıp keçileri dronla buldu

Ekipler, yapılan arama sonucunda kayıp keçileri, köyün yaklaşık 3 kilometre uzaklığında bularak sahiplerine teslim etti.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma, bölgede dronla arama yaptı.

İl merkezine bağlı Büyüksaka köyünde yaşayan M.Ç. ve O.Y, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek, kendilerine ait 70 keçinin ağıldan kaçtığını ve yaptıkları aramalarda hayvanları bulamadıklarını söyledi.

