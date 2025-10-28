Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da ormanda kaybolan kadın bulundu

        Kütahya'da, kuşburnu toplamak için gittiği ormanda kaybolan 87 yaşındaki kadın, 20 saat sonra bulundu.

        Giriş: 28.10.2025 - 13:13 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:13
        Kütahya'da ormanda kaybolan kadın bulundu
        Kütahya'da, kuşburnu toplamak için gittiği ormanda kaybolan 87 yaşındaki kadın, 20 saat sonra bulundu.

        Merkeze bağlı Karaağaç köyünde ikamet eden ve kuşburnu toplamak için ormana giden Hatice Coşkun'un evine dönmemesi üzerine yakınları ve köy sakinleri arama çalışması başlattı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bildirilmesi üzerine aramaya jandarma ve gönüllü arama kurtarma ekipleri de dahil oldu.

        Köy sakinleri ve ekiplerin aramalarında Coşkun, köyüne yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Sekiören köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bitkin halde bulundu.

        Geceyi ormanlık alanda yağmur altında geçirdiği öğrenilen kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

