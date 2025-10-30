Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da komşular arasındaki "gürültü" kavgasında 2 kişi yaralandı

        Kütahya'da aynı apartmanda ikamet eden iki komşu arasında çıkan "gürültü" kavgasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 16:08 Güncelleme: 30.10.2025 - 16:08
        İddiaya göre, Maltepe Mahallesi Şeker Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden Ekrem A. (72), binanın önünde karşılaştığı üst katta oturan komşusunun oğlu Seymen E'yi (23) gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardı.

        İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine motokuryelik yapan Seymen E, motosiklet kaskıyla Ekrem A'ya vurarak yüzünden yaralanmasına neden oldu. Arbede sırasında motosikletten düşen genç ise başından yaralandı.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yüzünden kask darbesi sonucu yaralanan Ekrem A, gencin tartışma esnasında kendisine bıçak çektiğini iddia etti.

        Seymen E. ve Ekrem A, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

