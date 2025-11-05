Kütahya'da kestane ağacından düşen kişi öldü
Kütahya'nın Gediz ilçesinde ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Köpenez köyünde ikamet eden Yüksel Gelçik (64), eşiyle köy yakınındaki ormanlık alanda kestane toplamaya gitti.
Gelçik'in çıktığı kestane ağacından dengesini kaybederek düştüğünü gören eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Gelçik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Evli ve 2 çocuk babası Gelçik'in cenazesi, Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
