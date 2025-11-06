Kütahya'da otomobilin çarptığı kişi öldü
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
B.A. yönetimindeki 16 BIR 103 plakalı otomobil, Tavşanlı-Kütahya çevre yolu Moymul Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan H.Ö'ye (76) çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan H.Ö, kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü B.A, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
