        Kütahya'da otomobilin çarptığı kişi öldü

        Kütahya'da otomobilin çarptığı kişi öldü

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 01:45 Güncelleme: 06.11.2025 - 01:45
        Kütahya'da otomobilin çarptığı kişi öldü
        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        B.A. yönetimindeki 16 BIR 103 plakalı otomobil, Tavşanlı-Kütahya çevre yolu Moymul Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan H.Ö'ye (76) çarptı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan H.Ö, kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü B.A, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

