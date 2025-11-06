Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da bir otomobil önündeki araca çarptı, 3 kişi yaralandı

        Kütahya'da çevre yolunda bir otomobilin, önünde giden başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 09:32 Güncelleme: 06.11.2025 - 09:33
        Kütahya'da bir otomobil önündeki araca çarptı, 3 kişi yaralandı
        Kütahya'da çevre yolunda bir otomobilin, önünde giden başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

        C.A. idaresindeki 43 FV 065 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı çevre yolu Sanayi Kavşağı yakınında önünde giden 43 BA 699 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ile araçtaki H.B. (41) ile 1 yaşındaki oğlu K.A.B. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

