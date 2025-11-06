Kütahya'da bir otomobil önündeki araca çarptı, 3 kişi yaralandı

Kazada, arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ile araçtaki H.B. (41) ile 1 yaşındaki oğlu K.A.B. yaralandı.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da çevre yolunda bir otomobilin, önünde giden başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

