Kütahya'da bir otomobil önündeki araca çarptı, 3 kişi yaralandı
Kütahya'da çevre yolunda bir otomobilin, önünde giden başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
C.A. idaresindeki 43 FV 065 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı çevre yolu Sanayi Kavşağı yakınında önünde giden 43 BA 699 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ile araçtaki H.B. (41) ile 1 yaşındaki oğlu K.A.B. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
