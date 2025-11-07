Kütahya'da vefat eden "Cep Herkülü" Süleymanoğlu'nun antrenörü Pekünlü'nün cenazesi defnedildi

Dünya ve Türk halter tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane sporcular arasında yer alan olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun Kütahya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden antrenörü Hilmi Pekünlü'nün cenazesi toprağa verildi.

Yaklaşık 2 ay önce mide kanserinden dolayı rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesinde yaşam savaşını kaybeden evli ve 2 çocuk babası 71 yaşındaki halter antrenörü Pekünlü için Hayme Ana Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan namazının ardından Pekünlü'nün cenazesi Evliya Çelebi Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Pekünlü'nün yakınlarının yanı sıra Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, yaptığı açıklamada, Pekünlü'nün vefatından derin bir üzüntü duyduğunu belirterek, "Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu, 'Yüzyılın Sporcusu' Naim Süleymanoğlu başta olmak üzere, birçok başarılı haltercinin yetişmesinde büyük rol oynamış, Türk sporuna unutulmaz hizmetler vermiş, yetiştirdiği sporcularla ülkemize sayısız başarı kazandırmış değerli halter antrenörü Hilmi Pekünlü'ye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve tüm spor camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.