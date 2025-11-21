Kütahya'da hayırseverlerin destekleriyle yapımı tamamlanan cami ibadete açıldı

Kütahya'da İl Müftülüğü koordinasyonunda, hayırseverlerin destekleriyle yapımı tamamlanan Safa-Merve Camisi, dualarla ibadete açıldı.

Vali Musa Işın, Cumhuriyet Mahallesi Afyonkarahisar kara yolu yakınındaki caminin açılışında yaptığı konuşmada, camilerin sadece namaz kılma alanları değil, günün her saatinde aktif kullanılması gereken alanlar olduğunu söyledi.

Camilerin Müftülüğün gayretleri ve hayırseverlerin destekleriyle yapıldığını dile getiren Vali Işın, şunları kaydetti:

"Camilerimiz artık, kadınlarımızın da çocuklarımızın da gelebileceği şekilde yapılmaktadır. Camilerimize halkımız sadece namaz kılmak için değil, diğer zamanlarda da gelip otursunlar, sohbet etsinler. Bu mekanların manevi ortamı yüksektir. Bundan istifade etmek lazım."

Vali Işın, caminin yapımında destek veren herkese teşekkür etti.

Konuşma ve duanın ardından caminin açılışı Işın ve diğer protokol üyeleri ile vatandaşların katılımıyla yapıldı.