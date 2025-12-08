Kütahya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Kütahya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Tren Garı Kavşağı'nda biri otobüs 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yolcu otobüsünün şoförü ve muavini ile 2 kişi, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle çevre yolunda trafik akışı kontrollü sağlandı.
