Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Kütahya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 18:07 Güncelleme: 08.12.2025 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Tren Garı Kavşağı'nda biri otobüs 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan yolcu otobüsünün şoförü ve muavini ile 2 kişi, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle çevre yolunda trafik akışı kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Bastonlu 'Rambo'
        Bastonlu 'Rambo'
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel

        Benzer Haberler

        Kütahya'da özel spor tesislerine denetim
        Kütahya'da özel spor tesislerine denetim
        Müdür Yılmaz: "Millî ve manevî değerlere bağlı, güçlü bireyler yetiştirmek...
        Müdür Yılmaz: "Millî ve manevî değerlere bağlı, güçlü bireyler yetiştirmek...
        Kütahya'daki 'Devfest'25' etkinliği teknoloji tutkunlarını bir araya getird...
        Kütahya'daki 'Devfest'25' etkinliği teknoloji tutkunlarını bir araya getird...
        Müdür Kilitci: "Sınav döneminde öğrencilere aile desteği çok önemli"
        Müdür Kilitci: "Sınav döneminde öğrencilere aile desteği çok önemli"
        Tavşanlı'da otomobil refüje çıktı: 2 yaralı
        Tavşanlı'da otomobil refüje çıktı: 2 yaralı
        Kütahya'da 'Geleneksel Gezek Kültürü Yüksek Kahve'de yeniden canlandı
        Kütahya'da 'Geleneksel Gezek Kültürü Yüksek Kahve'de yeniden canlandı