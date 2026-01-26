Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        Kütahya'da dere kenarında ölü bulunan 15 yaşındaki çocuğun kayalıklardan düştüğü değerlendiriliyor

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde dere kenarında ölü bulunan çocuğun, kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 00:27 Güncelleme: 26.01.2026 - 00:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da dere kenarında ölü bulunan 15 yaşındaki çocuğun kayalıklardan düştüğü değerlendiriliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde dere kenarında ölü bulunan çocuğun, kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

        Eskigediz beldesindeki Kayalık mevkisinde bulunan dere kenarında ölü bulunan 15 yaşındaki Tuba Dinç'in cesedine ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumunda otopsi yapıldı.

        İncelemede ilk bulgulara göre, Dinç'in ölümünün kayalıklardan düşme kaynaklı gerçekleştiği değerlendirildi.

        Savcılık ve jandarma ekiplerince Dinç'in kayalıklardan nasıl düştüğünün tespiti için de araştırmaların sürdüğü öğrenildi.

        Eskigediz beldesi Park Mahallesi'ndeki evinden 25 Ocak'ta ayrılan Tuba Dinç'in cesedi, dün gece Eskigediz Kayalıkları mevkisindeki dere kenarında yüzüstü yatar halde bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!

        Benzer Haberler

        Domaniç'te trafik kazası, 2 çocuk yaralandı
        Domaniç'te trafik kazası, 2 çocuk yaralandı
        Kütahya Belediyesi personeline bağımlılıkla mücadele semineri
        Kütahya Belediyesi personeline bağımlılıkla mücadele semineri
        Kütahya'da şehitler ve gaziler dualarla anıldı
        Kütahya'da şehitler ve gaziler dualarla anıldı
        Kütahya'da "Sporda medikal destek semineri" düzenlendi
        Kütahya'da "Sporda medikal destek semineri" düzenlendi
        Vali Musa Işın, engelli vatandaşı makamında ağırladı
        Vali Musa Işın, engelli vatandaşı makamında ağırladı
        Çavdarhisar Kaymakamı Murat Ak muhtarlarla bir araya geldi
        Çavdarhisar Kaymakamı Murat Ak muhtarlarla bir araya geldi