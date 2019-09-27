Kaymakam Halim: "Yarencilik geleneğini önemsiyoruz”

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 'Yarencilik' geleneği yönetim kurulu üyeleri, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim’i makamında ziyaret etti.

Yarenbaşı Kemal Makas ve yönetim kurulu üyeleri ile köşe ihtiyarı Taner Kazcıoğlu’nun da hazır bulunduğu ziyarette, Simav’daki Yarencilik geleneğinin geçmişten günümüze tarihi gelişimi anlatıldı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 'Y'arencilik' geleneğinde kişilerin sevgi, saygı hoşgörü ve itibar sahibi olmanın çok önemli olduğunu gördüklerini ifade etti. Halim, Yarencilik geleneğini yaşatmak amacıyla yeni kurulan ‘Ahde vefa’ yareni yönetim kuruluna teşekkür etti.

Yarenbaşı Makas tarafından Kaymakam Halim’e yaren hediyesi takdim edildi.

KÜTAHYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 16:17

AKŞAM 18:56

YATSI 20:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.