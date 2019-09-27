SİYAMDER üyeleri, farkındalık için çöp topladı

Kütahya Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) üyeleri, 'Dünya Temizlik Günü' nedeniyle Kütahya’da Yaşam Parkı ve Kent Park’ta çöp topladı.

Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) Kütahya Projeler Direktörü ve Let’s Do It Kütahya İl Koordinatörü Özge Zehra Tezcan, Kütahya’da 2 ayrı noktada 110 kişi ile 2,5 ton katı atığı doğadan arındırdıklarını söyledi.

"Temiz bir çevre için biz de varız" sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Tezcan, ”Belediye ile iş birliği içinde yapılan bu çalışmayı verimli bir şekilde gerçekleştirdik ve Kütahya’yı katı atıklardan arındırdık. Ülkemize SİYAMDER sayesinde kazandırılan 'Dünya Temizlik Günü' yılda bir defa olarak önümüzdeki yıllarda da yapılmaya devam edecek. Öğrenciler, yerel halkı ve farklı toplulukları bir araya getirdiğimiz bu hareket sayesinde farkındalık oluşturuldu. 110 kişi ile 2,5 ton katı atığı doğadan arındırdık. Bizlere destek veren Kütahya Belediyesi, Tıp Öğrencileri Birliği Kütahya SBÜ Temsilciliği, Kütahya TOG, TEGV, Kütahya Otizm Derneği, Engelli Meclisi ve Zafer Spor Kulübü Derneği’ne teşekkür ediyorum. Yaşam Parkı’nın ve Kent Park’ın istenildiğinde temiz olabileceğini ve bu şekilde daha mutlu bir yaşam sürdürebileceğimizi göstermek istedik. Bu dünya hepimizin ve doğayla barışık iç içe yaşamayı öğrenmek zorundayız” dedi.

KÜTAHYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

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