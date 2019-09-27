Öğrenciler 'Kim 500 puan ister' yarışmasını çok sevdi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, popüler TV yarışması 'Kim milyoner olmak ister' isimli bilgi yarışmasının değişik versiyonu olan eş anlamlı kelimelerin sorulduğu 'Kim 500 puan ister' oyunu oynuyor.

Akıllı Tahtaya uyarladıkları 'Kim 500 puan ister' oyunun ilgi çekici ve eş anlamlı kelimeleri öğretmek için çok iyi bir araç olduğunu söyleyen 2/A Sınıf Öğretmeni Şerif Öztürk, ”Toplam 15 sorunun sorulduğu oyunda öğrenciler 5. Soruyu bildiklerinde teşekkür, 10. Soruyu bildiklerinde takdir, 15. Soruyu bildiklerinde ise üstün başarı belgesi almaya hak kazanıyorlar. Bu arada öğrencinin üç joker kullanma hakkı bulunuyor. Bunlardan yüzde '50 joker hakkında' iki yanlış cevap siliniyor. 'Öğretmenine sor' ve 'Seyirciye soralım' joker hakları bulunuyor. 15 soruyu bilen yarışmacı 1 milyon TL kazanıyor” diye konuştu.

Müdür Yardımcısı Pelin Solak, öğrencilerin ilgileri doğrultusunda öğretici akıllı tahta oyunları ve uygulamaları derslere dahil ederek, akıllı tahta kullanımından daha yüksek verimler almayı hedeflediklerini söyledi.

KÜTAHYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

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