DPÜ, 'Bilişim Semineri'ne ev sahipliği yapacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (DPÜ) bilişim sektörünün temsilcilerinin konuşmacı olarak katılacağı, '8. Bilişim Semineri’ne ev sahipliği yapacak.

Bilişim ve teknoloji başta olmak üzere yazılım, dijital dönüşüm, motivasyon, kariyer ve girişimcilik konularının ele alınacağı seminer, 28 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfi2'de başlayacak.

Sektördeki kişilerin bilgi ve tecrübelerinden üniversitedeki öğrencilerin faydalanmasını sağlama amacıyla düzenlenen etkinlikte Outdoorsy Ürün Tasarımcısı Akif Yaldır, Gerçek Consulting & Coaching Kurucusu Alper Gerçek, Doğuş Teknoloji Senior Software Engineer Burak Selim Şenyurt, Monster Notebook Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Cem Çerçioğlu, Ericsson Türkiye ArGe Direktörü Fatma Özdemir, Friterm Lean Coordinator Hakan Acar, Symphonic Coaching Yönetici Koçu Nurdan Özdemir, İş İnsanı ve Sosyal Girişimci Oya Kalender, Bosphorus Story House & Natively Kurucusu Perçin İmrek ve Aksal Elektronik ve Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Turan Salmanlı katılımcılara yönelik konuşma yapacak.

Etkinliğe katılan herkese ücretsiz katılım sertifikası sunulacak. Katılımcılar iş ve staj olanaklarının da konuşulacağı etkinlik boyunca sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalayacak.

Etkinliğe katılmak isteyenlerin 'bilsem.ieeedumlupinar.com' adresinden kayıt formunu doldurmalarının yeterli olacağı duyuruldu.

KÜTAHYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

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