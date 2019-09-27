Müdür Koç: "Kütahya için en iyi hizmeti vermenin gayreti içerisinde olacağım"

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Necmettin Koç, vazifesine başladı.

Koç, 3,5 yıldır Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten ve son kararname ile polis başmüfettişi olarak Ankara'ya atanan Hasan Çevik ve mesai arkadaşları tarafından karşılandı.Koç, daha sonra makama geçerek görevi Çevik'ten devraldı.

Koç, yaptığı açıklamada, "Kütahya için en iyi hizmeti vermenin gayreti içinde olacağım. Şahsıma bu görevi layık gören Cumhurbaşkanımıza ve bakanıma teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak değişimi. Hasan Çevik müdürümün buraya kadar getirmiş olduğu hizmet bayrağını inşallah daha ileriye götüreceğim" diye konuştu.

Polis başmüfettişi Hasan Çevik, Koç'a başarılar dileyerek, kentten ayrıldı.

KÜTAHYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 16:17

AKŞAM 18:56

YATSI 20:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.