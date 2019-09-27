Altıntaş’ta 'Çerezlik kabak' hasadı başladı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, 'Çerezlik kabak' hasadı başladı.

Tarımsal Yayım Hizmetleri kapsamında çiftçileri alternatif ürünlerle buluşturarak, daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla Kütahya İl Müdürlüğü tarafından demonstrasyon amaçlı yapılan ekimler, hasat döneminin başlamasıyla birlikte meyvelerini vermeye başladı.

"Tarımsal ürün çeşitliliğini sağlamak için buğdayın dışında alternatif ürünlere daha fazla yönelmeliyiz" diyen İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, ''Yöreye uygun katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin ekim sahalarını arttırarak, hem üreticilerimizin gelir düzeylerini yükseltebilir hem de köyden kente göçü azaltabiliriz. Ekimi yapılan Çerezlik kabak hasadının hayırlı olmasını diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Tarla sahibi Ramazan Akkoç da, ''Çerezlik kabak ekerek daha fazla gelir elde ettik. Ekimden hasat dönemine kadar geçen süreçte her konuda bize destek olan il ve ilçe müdürlüğümüz teknik personeline teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.

KÜTAHYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 16:17

AKŞAM 18:56

YATSI 20:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.