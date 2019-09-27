Milletvekili Ahmet Erbaş: "Rekabet sahada olsun"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, hafta sonu Belediye KütahyasporTKİ Tavşanlı Linyitspor arasında oynanacak olan 'Kütahya derbisi' öncesi iki takım idmanını ziyaret ederek, teknik ekip ve oyuncular ile bir araya geldi.

Erbaş, oyunculara başarılar dileyerek, rekabetin sadece saha içinde olmasını, saha dışındaki olayların Kütahya’da derin yaralar açtığını söyledi.

Sporculara tatlı ikramında bulunan Erbaş, oyunculara önemli uyarıda bulundu. Miletvekili Ahmet Erbaş, "Rekabet sadece sahada olsun. Spor ahlakına uymayan hareketlerden mutlaka kaçınalım. Siz sporcuların çoğu başka illerden Kütahya’ya geliyor. Sözleşmesi sona erdiğinde ise bu şehirden gidiyorsunuz. Ancak, burada yapmış olduğunuz en ufak sportmen dışı hata Kütahya’da derin yaralar açıyor. Buda maalesef yıllar sürüyor. Hepimiz aynı şehirde yaşıyoruz. Maç bittiğinde hayat devam ediyor. İki takım taraftarı bir çay bahçesinde maç sonrası oturup dostane olarak maç hakkında sohbet edebilmelidir" ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

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