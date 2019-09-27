Gediz Ticaret ve Sanayi Odası'ndan öğrencilere kahvaltı

Kütahya’nın Gediz Ticaret ve Sanayi Odası, Dumlupınar Üniversitesi Gediz MYO ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gediz Sağlık Bilimleri MYO öğrencileri ile bu yıl ikincisini düzenledikleri 'Sizinleyiz' kahvaltısında buluştu.

Yaklaşık bin 500 öğrencinin katıldığı kahvaltı programında; Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Öztürk, etkinliğe sponsorluk yaparak maddi ve manevi desteklerini sağlayanlara teşekkür etti.

Öğrencilerin gönüllü tanıtım elçisi olduğunu belirten Öztürk, “Gerek kamu olanaklarının gerekse sivil toplum örgütlerinin tüm imkan ve olanaklarını öğrencilerimizin hizmetine sunmaları gerekmektedir. Burası sizin eviniz ve siz ailenizden kopmadınız” diyerek, 'Sizinleyiz' mesajını verdi.

Protokol konuşmaları sırasında DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Gediz'e Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi açılacağının müjdesini vererek, Sosyal Hizmet Bölümü ve Sağlık Yönetimi Bölümü olarak 2 bölüm açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

KÜTAHYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 16:17

AKŞAM 18:56

YATSI 20:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.