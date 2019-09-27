Kestiği ağacın altında kalarak öldü

İstanbul'da bir deprem daha!

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KÜTAHYA'nın Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyünde, tarlasında kestiği kavak ağacı üzerine düşen Ali Korkmaz (65), yaşamını yitirdi.

Emet'en Aydıncık köyünde oturan Ali Korkmaz, arkadaşları ile birlikte gittiği tarlasında kavak ağaçlarını kesmeye başladı. Kesilen ağaçlardan biri Korkmaz´ın üzerine düştü. Arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Korkmaz´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Ali Korkmaz´ın cesedi, otopsi için Emet Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



KÜTAHYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

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