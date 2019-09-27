Kestiği ağacın altında kalarak can verdi

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyünde kestiği kavak ağacı üzerine devrilen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Uzunsay mevkiindeki arazisinde 3 arkadaşıyla birlikte kavak ağaçlarını kesen 65 yaşındaki Ali Korkmaz, kestiği kavak ağacının bir başka ağaca takılıp asılı kalması üzerine ağacı indirmek için ikinci kez kesmek istedi. İkinci kestiği ağaç parçasının altında kalan Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Arkadaşları tarafından ağacın altından çıkarılan Kormaz'ın ölümü Aydıncık köyünde büyük üzüntüye neden oldu.

Aydıncık Köyü Muhtarı Süleyman Akyüz, ''Arkadaşımız Ali Korkmaz, cuma namazı sonrası köyümüz Uzunsay mevkiine kavak kesmeye gelmiş. Kavak ağacının çarpması sonucu vefat etmiş. Başımız sağolsun, Allah rahmet eylesin'' diye konuştu.

Ali Korkmaz'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

KÜTAHYA 27 Eylül 2019 Cuma İMSAK 05:22

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