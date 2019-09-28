Konferans salonu törenle hizmete açıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde 106 kişilik konferans salonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

120 metrekare alan içerisinde 106 koltuk kapasitesiyle Ashaboğlu Ortaokulu öğrencilerine hizmet verecek konferans salonunun açılışını yapmanın sevincini yaşadıklarını belirten Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, “Emet Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Aile Birliği'nin işbirliği ile 4 ay gibi kısa bir sürede yapılan konferans salonumuz 106 kişilik olup, ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlenmiştir. Emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ''Emet ilçemiz eğitim alanında güzel bir başarı yakaladı.Kaymakamımızın özverili çalışmalarıyla bu başarıların daha da artacağına inancımız tamdır. Yeni yapılan konferans salonumuzun ilçemize ve okulumuza hayırlı olmasını diliyorum''ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

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