Öğrencilerden Dumlupınar ve Zafartepeçalköy gezisi

Kütahya bir kolejin öğrencileri, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti. Tarihi yaşayarak öğrenen öğrenciler, şehitlik ziyaretinde duygu dolu anlar yaşadılar.

Dumlupınar Şehitliği gezisinde öğrenciler duygusal anlar yaşadı. Şehitlikte dua eden öğrenciler daha sonra Alan Kılavuzu Habib Akalın’dan bilgiler aldılar.

Alan kılavuzu Habib Akalın, yaptığı açıklamada, “Ortaokul öğrencileri ve hocalarımız kurtuluşun toprakları Dumlupınar ilçemize ve Zafertepeçalköy’e güzel bir gezi düzenlediler. Öğretmenlerimiz, öğrencilerine milli mücadele ruhunu yerinde aşılamak için bu gezileri düzenliyorlar. Öğrencilerimiz bağımsızlık meşalesinin hangi koşullarda yakıldığını görüyorlar ve bizden dinliyorlar. Dumlupınar Şehitliği Türkiye Cumhuriyeti’nin temelidir. Bugün öğrencilerimizle birlikte Atatürk’ün ’Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri’ emrini verdiği yerde bizde bağırdık” ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

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