Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Kütahya Karayolu’nun 4. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya'dan Tavşanlı istikametine gelmekte olan İsa Albaş yönetimindeki 43 AAU 190 plakalı otomobil yoldan çıkarak boş araziye devrildi. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Özlem Albaş yaralandı.

Yarılılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altı alındı.

KÜTAHYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

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