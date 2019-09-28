Aracında kalp krizi geçiren muhtar vefat etti

İstanbul'da bir deprem daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi, Yolçatı Köyü Muhtarı Mustafa Turgut, özel aracında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kullandığı özel aracında rahatsızlanan ve aracını kenara çeken Muhtar Mustafa Turgut, yoldan o anda geçen bir kamyon şoförü tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verilerek Altıntaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Turgut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KÜTAHYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 16:17

AKŞAM 18:56

YATSI 20:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.