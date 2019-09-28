Atletizm milli takım sporcuları Simav’da kamp yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Atletizm milli takım sporcuları Simav’da kamp yapıyor

İHA

Kütahya'nın Termal ilçesi Simav'ın Eynal Kaplıcaları ve 1450 rakımlı Gölcük Yaylası, atletizm milli takımının Kütahyalı şampiyon sporcularına ev sahipliği yapıyor. Türkiye atletizm milli takımı sporcularından dünya şampiyonu özel sporcusu Oğuz Türker, Avrupa şampiyonu milli sporcu İbrahim Subaşı, Balkan şampiyonu milli sporcu Hacer Yılmaz, antrenman partneri Mehmet Ersoy ile Türkiye şampiyonu Ali Rıza Ersoy'un milli takım seçmelerine hazırlık amacıyla Simav Eynal Kaplıcaları ve Gölcük yaylasında çalışmalarını sürdürüyor.

Atletizm milli takım sporcuları Simav’da kamp yapıyor

Kütahya’nın Termal ilçesi Simav’ın Eynal Kaplıcaları ve 1450 rakımlı Gölcük Yaylası, atletizm milli takımının Kütahyalı şampiyon sporcularına ev sahipliği yapıyor. Türkiye atletizm milli takımı sporcularından dünya şampiyonu özel sporcusu Oğuz Türker, Avrupa şampiyonu milli sporcu İbrahim Subaşı, Balkan şampiyonu milli sporcu Hacer Yılmaz, antrenman partneri Mehmet Ersoy ile Türkiye şampiyonu Ali Rıza Ersoy’un milli takım seçmelerine hazırlık amacıyla Simav Eynal Kaplıcaları ve Gölcük yaylasında çalışmalarını sürdürüyor.
Atletizm milli takım antrenörü İdris Bilgiç, Simav Eynal Kaplıcalarına kamp için geldiklerini ve buranın doğa harikası bir yer olduğunu, bin 500 rakımlı bu alanın atletizm ve kros için çok elverişli bir bölge olduğunu ifade etti. Bilgiç, "Sporcularımız Kütahya’nın çocukları olduklarından, kendi illerinde bulunan güzel alanları tanıtmak için kampımızı Simav’a aldık. Hazırlık kampımız çok elverişli geçiyor. Sporcularımızdan Hacer Yılmaz 800 ve bin 500 metre Türkiye şampiyonu olup, aynı zamanda Balkan şampiyonu bir sporcumuzdur. İbrahim Subaşı ise Avrupa şampiyonu bir sporcumuz, Oğuz Türker de özel sporcular IPC bin 500 metre dünya gençler şampiyonu, aynı zamanda Türkiye rekoru sahibi. Şu anda hazırlıklarımızı 19 Ekim tarihinde yapılacak olan Avrupa kros şampiyonası seçmeleri için İbrahim Subaşı ve Hacer Yılmaz’ı hazırlıyoruz. Milli takıma seçilmeleri halinde, Portekiz’de yapılacak olan Avrupa kros şampiyonasında ülkemizi ve ilimizi temsil edecekler. Oğuz Türker ise Kasım ayında yapılacak olan dünya büyükler şampiyonasında bin 500 metrede ülkemizi ve ilimizi temsil edecek” ifadelerini kullandı.

Yılmaz: "Hedefim Avrupa şampiyonluğu"
Milli atlet Hacer Yılmaz (17), bin 500 koşucusu olduğun belirtti. Yılmaz, “Yaklaşık olarak 6 seneden bu yana atletizm sporu yapıyorum. Önce bölge şampiyonaları, ardından seçmelere ve Türkiye şampiyonalarına katıldım. Aldığım derecelerle 5 yıldır Türkiye şampiyonu oluyorum. Bu yıl da yıldızlar kategorisinde birinci olarak Balkan şampiyonu oldum. Bundan sonraki hedefim Avrupa şampiyonu olmak” dedi. Atletizm milli takım sporcusu Oğuz Türker (19), kademeli bir şekilde çalışarak Türkiye şampiyonu olduğunu daha sonra da Türkiye rekoru kırdığını belirterek Dünya şampiyonu olduğunu ifade etti. Türker, “Hedefim, Kasım ayında Dubai’de yapılacak olan büyükler dünya şampiyonasında Türkiye’yi en iyi bir şekilde temsil etmek” şeklinde konuştu.
Atletizm milli takım sporcusu İbrahim Subaşı, milli takım seçmelerine hazırlık amacıyla kamp yapmak için Simav Eynal Kaplıcalarına ve Gölcük yaylasına geldiklerini belirtti. Subaşı, “Atletizm branşına 6 sene önce başladım. Bir çok yarışmada aldığım derecelerin yanı sıra Türkiye şampiyonluğum var. Takım olarak Avrupa şampiyonu olduk. 1 ay sonraki seçmelerde milli takıma girerek, Portekiz’de yapılacak olan Avrupa kros şampiyonasında ülkemizi en bir şekilde temsil etmek istiyorum” dedi.

Sapmaz: "Daha büyük başarılar bizleri bekliyor"
Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz ise “10 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında, Eynal Kaplıcaları ile 1450 rakımlı Gölcük yaylasında, Özel Sporcular Federasyonu ve Atletizm Federasyonu’nun, Dünya, Avrupa, Türkiye ve Balkan şampiyonu Kütahyalı sporcularımız misafir etmekten gurur duyuyoruz. Sporcu arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Kütahya sporu adına gelecekte Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcularımızı görmekteyiz. Gençlerde ve büyüklerde olimpiyat şampiyonları da görmek istiyoruz. Daha büyük ve daha güzel başarılar bizleri bekliyor, umutluyuz, çünkü onlar bizim geleceğimiz. Bir insan yetiştir, dünyayı değiştir sloganıyla, sporda dünyaya imza atacak Kütahyalı sporcularımızın olduğunu düşünüyoruz, onlarla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

KÜTAHYA

28 Eylül 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:23
  • GÜNEŞ 06:46
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 16:17
  • AKŞAM 18:56
  • YATSI 20:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köyün geçimi kaşıktan
YEREL HABERLER Köyün geçimi kaşıktan
Aracında kalp krizi geçiren muhtar vefat etti
YEREL HABERLER Aracında kalp krizi geçiren muhtar vefat etti
Emet'te 50 yıllık gelenek
YEREL HABERLER Emet'te 50 yıllık gelenek
Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
Öğrencilerden Dumlupınar ve Zafartepeçalköy gezisi
YEREL HABERLER Öğrencilerden Dumlupınar ve Zafartepeçalköy gezisi
İhtiyaç sahibi iki aileye konteyner ev
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi iki aileye konteyner ev
Kaymakam, Türkiye üçüncüsü sporcuyu ödüllendirildi
YEREL HABERLER Kaymakam, Türkiye üçüncüsü sporcuyu ödüllendirildi
Konferans salonu törenle hizmete açıldı
YEREL HABERLER Konferans salonu törenle hizmete açıldı
Altıntaş Belediyesi'nden aşure ikramı
YEREL HABERLER Altıntaş Belediyesi'nden aşure ikramı
Milletvekili Kasap’tan Rektör Uysal’a ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Kasap’tan Rektör Uysal’a ziyaret
Kestiği ağacın altında kalarak can verdi
YEREL HABERLER Kestiği ağacın altında kalarak can verdi
Kestiği ağacın altında kalarak öldü
YEREL HABERLER Kestiği ağacın altında kalarak öldü
Gediz Ticaret ve Sanayi Odası'ndan öğrencilere kahvaltı
YEREL HABERLER Gediz Ticaret ve Sanayi Odası'ndan öğrencilere ...
Milletvekili Ahmet Erbaş: "Rekabet sahada olsun"
YEREL HABERLER Milletvekili Ahmet Erbaş: "Rekabet sahada olsun"
Altıntaş’ta 'Çerezlik kabak' hasadı başladı
YEREL HABERLER Altıntaş’ta 'Çerezlik kabak' hasadı başladı
Kütahya´da 228 şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya´da 228 şişe kaçak içki ele geçirildi
Başkan Alim Işık: Zafertepe Mahallesi'ne itfaiye istasyonu kuracağız"
YEREL HABERLER Başkan Alim Işık: Zafertepe Mahallesi'ne itfaiye ...
Projeler masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Projeler masaya yatırıldı
Ayı, kule görevlileri ile 'arkadaş' oldu
YEREL HABERLER Ayı, kule görevlileri ile 'arkadaş' oldu
Müdür Koç: "Kütahya için en iyi hizmeti vermenin gayreti içerisinde olacağım"
YEREL HABERLER Müdür Koç: "Kütahya için en iyi hizmeti vermenin ...
DPÜ, 'Bilişim Semineri'ne ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER DPÜ, 'Bilişim Semineri'ne ev sahipliği yapacak
Öğrenciler 'Kim 500 puan ister' yarışmasını çok sevdi
YEREL HABERLER Öğrenciler 'Kim 500 puan ister' yarışmasını çok sevdi
Tamer Yiğit: "6 ayda 165 bin çağrı cevaplandırıldı"
YEREL HABERLER Tamer Yiğit: "6 ayda 165 bin çağrı cevaplandırıldı"
Emet'te 'Üniversiteye giriş deneme sınavı' yapıldı
YEREL HABERLER Emet'te 'Üniversiteye giriş deneme sınavı' yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X