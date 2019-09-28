Kütahya'da 'tırnakçılık' şüphelisi 3 İranlı yakalandı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde H.A.V.'nin bin 500 lirasını 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan İran uyruklu 3 kişi, jandarma tarafından Eskişehir'de yakalandı

Olay, Kütahya´nın Gediz ilçesine bağlı Erdoğmuşlar köyünde meydana geldi. H.A.V. isimli bir kişi, 71D40510 İran plakalı otomobil ile yanına gelen 2´si kadın 3 kişi tarafından 'tırnakçılık' yöntemi ile bin 500 lirasının çalındığı iddiasıyla jandarmaya ihbarda bulundu. Araştırma başlatan ekipler, plaka bilgileri verilen otomobilde İran uyruklu oldukları tespit edilen M.B., R.M. ve M.B.´nin Altıntaş ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra Eskişehir'e giderek bir otele yerleştiklerini tespit etti. Kaldıkları otele düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli sağlık kontrolünün ardından İçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

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