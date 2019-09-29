'Kütahya derbisi' Belediye Kütahyaspor'un

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BAL'da 'Kütahya derbisi'nde Belediye Kütahyaspor, TKİ Tavşanlı Linyitspor’u konuk etti. Belediye Kütahyaspor, karşılaşmadan 20’lık skor ile galip ayrıldı.

İlk yarıyı 11. dakikada Okan Sarı ve 33. dakikada Muhammed Enes’in golleri ile 20 önde kapatan Belediye Kütahyaspor, ikinci yarıda da yakaladığı avantajlı durumunu koruyarak müsabakayı galibiyetle tamamladı.

Hali Akkaş stadındaki müsabakayı AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Kütahyaspor’u tribünden destekledi.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, maç sonrası Belediye Kütahyasporlu futbolcuları ve teknik ekibi aldıkları galibiyet sebebiyle tebrik etti.

KÜTAHYA 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:25

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