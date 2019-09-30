Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde Sepsis farkındalık semineri

Kütahya'nın Emet ilçesi Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde Sepsis farkındalık semineri gerçekleştirildi.

Uzman Doktor Umut Polat, yaptığı açıklamada, ''Vücudun enfeksiyon ile savaşında rol alan bağışıklık sistemi, vücudun kendi doku ve organlarında hasara neden olunca Sepsis ortaya çıkar. Bu durum organ yetmezliklerine ve sonucunda yaşam kaybına neden olabilir. Sepsis acil bir durumdur. Ne yazık ki, Sepsis nedeniyle her 34 saniyede bir kişi yaşamını kaybetmektedir. Birçok enfeksiyon hastalığında yaşam kaybı, Sepsis nedeniyle gerçekleşir'' dedi.

Polat, ''Sepsis ile ilgili farkındalık ve eğitim seferberliğinin daha kapsamlı olarak tekrarlanması amacıyla Sağlık Bakanlığı himayesinde, sağlık çalışanlarını hedefleyen sepsis farkındalık, tanı, ilk tedavi ve ileri tetkik ve tedavileri içeren bir eğitim seferberliği planlanmıştır. İlçemizde de bu kapsamda, hastanemizde bu eğitimlerin ilkini gerçekleştiriyoruz. Katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KÜTAHYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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